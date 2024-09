Tesla pronta a lanciare la Model Y a sette posti?

La possibilità che Tesla stia lavorando su una versione a sette posti della Model Y ha scatenato l’entusiasmo tra gli appassionati. Potrebbe arrivare un nuovo modello del grande brand finalmente adatto alle famiglie. Questa nuova variante, che è ancora un grande “forse”, se confermata, potrebbe essere perfetta per chi cerca tanto spazio e non vuol rinunciare alla sostenibilità. Ma come sarebbe accolta dal mercato una volta lanciata? Avrebbe successo?

Sebbene la Tesla Model Y attuale sia già ottimizzata per ospitare comodamente cinque persone, una terza fila di sedili potrebbe essere una grandiosa svolta per Tesla. La terza fila, però, pur offrendo spazio aggiuntivo, sarà probabilmente più adatta ai bambini o comunque a chi non ha bisogno di molto spazio. Anche così, questa opzione potrebbe essere particolarmente apprezzata, magari da chi ha necessità di trasportare più passeggeri senza passare a un veicolo più ingombrante.

Teorie su nuovi modelli Tesla in arrivo

Le voci sull’introduzione di questa versione della Tesla Model Y sono emerse per la prima volta lo scorso anno, ma ora le indiscrezioni provenienti dalla Cina sembrano più concrete che mai. Si dice che la produzione sia già iniziata nella fabbrica Giga Shanghai, con il modello destinato sia al mercato interno che, potenzialmente, all’Europa. La notizia, riportata dal National Business Daily, ha suscitato grande interesse, ma c’è chi mette in dubbio alcuni dettagli. Fonti di Shanghai Securities News, infatti, smentiscono che la produzione sia già in corso. Chi avrà ragione?

Al momento, solo la versione Long Range Dual Motor AWD della Tesla Model Y ha l’opzione a sette posti. Il problema è che è solo presente negli Stati Uniti ed è anche richiesto un costo aggiuntivo di 2.000 dollari. Se Tesla dovesse confermare la produzione in Cina, questa versione potrebbe arrivare invece anche sul mercato europeo. Quando? Entro la fine dell’anno. Se l’arrivo di questa Model Y a sette posti verrà confermato, sarà interessante vedere come il mercato risponderà. Sarà una strategia vincente per consolidare la leadership di Tesla nel segmento dei crossover elettrici?