Nei giorni seguenti abbiamo assistito alla presentazione dei nuovissimi iPhone 16, I quali hanno concluso la serie di aggiornamenti che Apple ha intenzione di portare sui propri dispositivi, gli scorsi mesi infatti abbiamo assistito anche all’arrivo dei nuovissimi modelli di iPad, tutti questi dispositivi hanno portato con loro anche le versioni aggiornate dei rispettivi software mostrando al mondo iOS 18 e iPadOS 18.

Non sempre però il progresso dei software equivale alla gioia di tutti gli utenti, coloro in possesso infatti di dispositivi datati non possono installare questi nuovi sistemi operativi e rimangono perciò ancorati alle vecchie versioni, ciò può costituire un problema dal momento che spesso alcuni software cessano il supporto per gli OS più datati, ed è proprio quanto sta per accadere con Netflix, l’applicazione infatti non girerà più su iOS 16 e iPadOS 16.

Addio a questi dispositivi

L’esclusione dei modelli più datati dal supporto è una pratica molto diffusa, i device con iOS più datati infatti sono esposti a problemi di sicurezza di conseguenza moltissime software house Preferiscono mettersi a riparo non facendo girare più il loro programmi su questi sistemi, ed è proprio quanto sta facendo Netflix per la propria applicazione, tutti i device aggiornati ad iOS 16 e iPadOS 16 non potranno più eseguire l’applicazione della nota piattaforma di streaming, in termini pratici, ciò consisterà nell’esclusione di questi dispositivi di Apple:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad Pro di prima generazione

iPad di quinta generazione

Come potete ben vedere, si tratta comunque di dispositivi largamente datati, non a caso come ben sapete Apple garantisce aggiornamenti software protratti nel tempo di conseguenza questo tipo di esclusioni riguarda sempre dispositivi che hanno parecchi anni sulle spalle, di conseguenza per questi ultimi non sarà più possibile utilizzare l’applicazione di Netflix, nel senso che l’app non si avvierà in alcun modo sul device, ciò nonostante sarà possibile accedere a Netflix tramite il proprio browser da iPhone e iPad.