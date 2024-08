Il colosso dello streaming Netflix si prepara ad aggiornare il suo catalogo con tanti nuovi contenuti multimediali. Ad agosto l’azienda ha già stupito con titoli di rilievo che sono stati aggiunti al catalogo, come ad esempio la prima parte della quarta stagione di Emily in Paris. Ora, però, Netflix potrà fare il bis, proponendo altrettanti film e serie tv attese dagli utenti. Vediamo qui di seguito i dettagli

Netflix, ecco tutte le novità tra film e serie tv in arrivo il prossimo mese

Dopo un mese di agosto particolarmente ricco di novità, ecco che il colosso dello streaming Netflix si prepara ad aggiornare nuovamente il suo catalogo con tanti nuovi contenuti. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti potranno accedere anche per il mese di settembre a tantissimi titoli. Tra questi, ci sarà ad esempio la serie tv Tutto Chiede Salvezza. Vediamo qui di seguito tutti i titoli in arrivo a settembre.

Film in arrivo su Netflix a settembre 2024

• APOLLO 13: UNA STORIA DI SOPRAVVIVENZA – a partire dal 5 settembre 2024

• REBEL RIDGE – a partire dal 6 settembre 2024

• UGLIES – a partire dal 13 settembre 2024

• CINTURA NERA JEONG-DO – a partire dal 13 settembre 2024

• HIS THREEE DAUGHTERS – a partire dal 20 settembre 2024

Serie tv in arrivo su Netflix a settembre 2024

• OUTLAST – GIOCO DI SQUADRA – a partire dal 4 settembre 2024

• THE PERFECT COUPLE – a partire dal 5 settembre 2024

• MEZZANOTTE A ISTANBUL – a partire dal 12 settembre 2024

• THE QUEEN OF VILLAINS – a partire dal 19 settembre 2024

• TWILIGHT OF THE GODS – a partire dal 19 settembre 2024

• TUTTO CHIEDE SALVEZZA – a partire dal 26 settembre 2024

• FATHERHOOD WITH MY FATHER – a partire da settembre 2024

Ricordiamo che il colosso dello streaming Netflix sta dando la possibilità di attivare numerosi piani in abbonamento, tra cui uno economico con pubblicità. Con quest’ultimo piano, gli utenti potranno pagare una cifra piuttosto contenuta di 5,49 euro al mese accedendo comunque a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma, a patto però della presenza di piccole interruzioni pubblicitarie durante la visione dei contenuti.