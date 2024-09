PosteMobile, servizio offerto da PostePay S.p.A., ha annunciato la sua nuova offerta “Mobile 3GB“. Quest’ultima è stata pensata per chi desidera una connessione veloce a un prezzo contenuto. La promo include 3GB di traffico dati mensile in 4G+ con una velocità di navigazione fino a 300Mbps. Il costo è di soli 5 euro, valore che rende questa soluzione accessibile a chi ha bisogno di una quantità limitata di dati ma non vuole rinunciare alla qualità della connessione. La nuova proposta è rivolta principalmente a privati, professionisti e aziende che vogliono rimanere connessi ovunque senza eccessive preoccupazioni legate ai costi.

PosteMobile: assistenza e servizi a misura di cliente

Uno degli aspetti più apprezzati di questa offerta è la possibilità di evitare spese impreviste grazie a una tariffazione giornaliera chiara e gestibile. Infatti, se l’utente non rinnova l’offerta mensile e la tariffa dati base è abilitata, si applica un costo di 2 euro al giorno per 500MB alla prima connessione. È possibile attivare o disattivare questa modalità attraverso un SMS gratuito al numero 4071160. Basta collegarsi all’area personale sul sito di PostePay o tramite l’app PostePay, offrendo così maggiore controllo sui consumi.

PosteMobile non si limita però a fornire soluzioni competitive dal punto di vista economico. Infatti l’operatore si impegna anche nel garantire un’assistenza clienti completa, disponibile ogni giorno, 24 ore su 24. Gli utenti possono trovare supporto tramite vari canali specifici. Come il servizio telefonico al numero 160, l’accesso alla propria area personale online o utilizzando l’applicazione dedicata. In caso di problemi o domande, il servizio clienti è facilmente raggiungibile per aiutare per ogni tipo di necessità.

Il gestore mette inoltre a disposizione una serie di documentazioni e condizioni contrattuali facilmente consultabili sul sito ufficiale o presso gli uffici postali. Questa trasparenza permette ai clienti di essere sempre informati sulle condizioni del servizio, sui metodi di reclamo o sulle modalità di recesso. Una particolare attenzione è riservata agli utenti con disabilità, che possono accedere a specifiche agevolazioni.