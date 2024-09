Microsoft sta per introdurre una nuova funzione in Microsoft times che potrebbe rivoluzionare il lavoro degli interpreti durante le riunioni multilingue. La nuova funzione è nota come “interpretazione linguistica bidirezionale“. Quest’ ultima permetterà di tradurre simultaneamente in entrambe le direzioni. Così da semplificare notevolmente il processo. Invece di dover utilizzare due interpreti o strumenti supplementari, ora un solo professionista potrà gestire la traduzione tra due lingue con un semplice clic. Questa funzionalità è attualmente in fase di test per gli utenti iscritti al programma Public Preview e Microsoft 365 Targeted release. Ma si prevede che sarà disponibile per un pubblico più ampio nei prossimi mesi.

Microsoft Teams: interpretazione professionale vs traduzione automatica

Il funzionamento è stato studiato per essere intuitivo. L’interprete che partecipa alla riunione visualizza un indicatore nella parte bassa dello schermo. Questo mostra la lingua in cui sta traducendo in quel momento. Con un semplice clic, si può cambiare la direzione della traduzione e passare a un’altra lingua. Questo sistema consente di tradurre in modo rapido e preciso, riducendo gli errori e facilitando lo scambio tra partecipanti che parlano lingue diverse. Non tutti devono far parte del programma preview, è comunque necessario che almeno uno di loro vi aderisca per testare questa opzione.

Anche se Microsoft Teams già include strumenti di traduzione automatica, questa nuova funzione si distingue per la precisione che solo un interprete umano può garantire. Le traduzioni automatiche, seppur utili per semplici conversazioni, spesso non riescono a cogliere le sfumature culturali e linguistiche essenziali in contesti complessi come negoziati aziendali o diplomatici. Per questo, la nuova funzionalità di interpretazione bidirezionale è pensata per migliorare la qualità delle comunicazioni in situazioni formali.

L’interpretazione simultanea dal vivo era già stata introdotta da Microsoft nel 2022, ed è diventata rapidamente uno strumento indispensabile per molte organizzazioni. Questa nuova aggiunta riflette l’impegno dell’azienda a potenziare ulteriormente l’interazione multilingue, mantenendo al centro l’efficienza e la precisione.