Iliad: super PROMO di settembre, ecco tantissimi giga a poco prezzo

Le grandi offerte di un gestore così potente non possono che saltare all’occhio anche degli utenti meno attenti. Secondo quanto riportato infatti sono sempre di più le persone che si stanno accorgendo del grande dominio di Iliad e questo ormai è un dato di fatto. Sul sito ufficiale sono disponibili due offerte della stessa gamma ma anche una grande novità, siccome è ritornata una soluzione straordinaria. Fare meglio questa volta sarà difficile, siccome Iliad ha deciso di adeguarsi anche ai prezzi più bassi che la concorrenza rappresentata dei gestori virtuali aveva deciso di lanciare tempo addietro.

Ad oggi infatti non c’è provider che possa tenere i ritmi di questa vera e propria armata, la quale viaggia spedita verso i 12 milioni di utenti attivi. Nel frattempo però bisogna concentrarsi sulla campagna promozionale attualmente in atto, la quale è interamente disponibile sul sito ufficiale e soprattutto per qualsiasi utente senza distinzione di gestori di provenienza.

Iliad dispone ancora delle migliori offerte sul mercato della telefonia mobile, ecco l’elenco

Tra tutte le offerte di Iliad continuano a tenere banco le famosissime soluzioni della gamma Giga. Queste sono due e a primo impatto risultano simili, ma variano sia per i contenuti che per i prezzi. La Giga 120 è probabilmente quella minore rispetto a tutte, siccome costa 7,99 € mensili offrendo minuti e messaggi senza limiti con 120 giga in 4G.

Segue la migliore offerta di Iliad, ovvero quella da 250 giga in 5G con minuti ed SMS senza limiti per 11,99 € al mese. Oltre a tutto ciò, c’è da ricordare che il 5G, laddove è disponibile, lo è per sempre e gratis. In più, tutte le offerte che partono da soli 9,99 € al mese, garantiscono anche l’accesso per lo sconto alla fibra ottica. Non resta altro che capire quale delle soluzioni appena illustrate sottoscrivere e procedere senza pensarci due volte prima che possano scadere.