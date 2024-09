Iliad ha lanciato la nuova promozione 120 GB per conquistare un nuovo numero di utenti. Non dimentichiamo che negli ultimi anni questo operatore telefonico è riuscito a conquistare gran parte degli utenti grazie alle sue offerte super convenienti e senza sorprese.

Oggi parliamo di una promozione che consente agli utenti che decidono di cambiare operatore di avere 120 giga per navigare ma non solo. I vantaggi messi a disposizione sono davvero tanti. Scopriamo nel dettaglio cosa offre la nuova offerta pensata da Iliad con l’obiettivo di conquistare tanti nuovi utenti.

Iliad: 120 GB, minuti ed SMS illimitati

Sei alla ricerca di una promozione completa? Se la risposta è sì, sei nel posto giusto perché grazie a Iliad oggi puoi attivare una promozione speciale. Iliad 120 GB non è una classica promozione perchè è in grado di offrirti un numero considerevole di gigabyte e minuti ed SMS illimitati per poter chiamare i tuoi amici. non puoi non approfittare di questa speciale offerta.

Con la promo di cui stiamo parlando puoi avere, pertanto, 120 GB in 4G/4G+, minuti ed SMS illimitati pagando solamente 7,99 euro al mese. Per quanto riguarda l’attivazione della promozione, il costo stabilito da Iliad è di soli 9,99 euro.

Inoltre, con questa offerta Iliad hai inclusi minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni e molto altro. Tra i vantaggi non possiamo, infatti, non citare: Mi richiami, Hotspot, nessuno scatto alla risposta, piano tariffario, controllo credito residuo, segreteria telefonica e portabilità del numero. Per te anche 9 GB extra in Europa.

Ricorda che il vantaggio di passare a Iliad è sicuramente quello di avere un’offerta che non cambia nel tempo e senza costi nascosti. Procedendo con l’attivazione puoi decidere se mantenere il tuo numero di cellulare. L’attivazione è davvero semplice: ti basta inserire il numero di telefono, scegliere l’operatore e la tipologia di contratto a cui sei interessato (tra ricaricabile e abbonamento).