Il Galaxy A15 risulta un vero best-seller e si è classificato come lo smartphone Android più venduto al mondo. In una classifica generale, invece risulta essere al secondo posto, preceduto solo dagli iPhone 15. Considerando tale scenario, è evidente che Samsung intenda puntare sui prossimi Galaxy A16 per perpetuare tale situazione.

A tal proposito, alcune indiscrezioni emerse online hanno mostrato quello che potrebbe essere il design del prossimo dispositivo della gamma. Scopriamo quali sono le informazioni trapelate.

Galaxy A16: i primi dettagli emersi online

Secondo quanto trapelato il dispositivo dovrebbe arrivare in tre diverse colorazioni. A parte tale dettaglio però sembra che il prossimo Galaxy A16 presenterà un design simile a quello del suo predecessore. Le cornici intorno al display risultano sempre più sottili su tre lati. Il quarto lato risulta invece più pronunciato. I bordi sono tutti piatti, tranne il fianco destro che presenta alcuni elementi in rilievo, ovvero il tasto di accensione con il lettore di impronte e il bilanciere del volume. Il notch avrà ancora una forma a goccia.

Il retro del Galaxy A16 presenterà tre fotocamere isolate. Quest’ultime sono disposte verticalmente. Come anticipato, il dispositivo verrà presentato in tre colorazioni. La prima “light green” una tonalità menta. Mentre le altre due risultano più “classiche” grigio e nero. Suddette indiscrezioni si concentrano soprattutto sul design e l’aspetto del nuovo dispositivo Samsung.

È importante considerare che lo smartphone è stato ideato per la fascia economica. Rappresenta dunque una garanzia anche per tutti gli utenti che non hanno modo di accedere alle fasce più costose.

Al momento non è ancora chiaro quando il Galaxy A16 verrà presentato sul mercato. Se si considerano le tempistiche del precedente modello, è possibile ipotizzare che lo smartphone potrebbe arrivare in Italia verso la metà di dicembre. Ovviamente bisognerà attendere la conferma ufficiale da parte di Samsung per averne la certezza.