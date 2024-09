Android: 6 app a pagamento ORA gratis, eccole nel Play Store

Era inimmaginabile pensare che improvvisamente potesse tornare la stessa offerta di qualche giorno fa: gli utenti Android potranno sfruttare dei regali del Play Store. All’interno del famoso market anche oggi infatti sono comparsi dei titoli a pagamento tra giochi ed applicazioni che improvvisamente si tramutano in gratuiti.

Questo significa che chiunque potrà accedere e scaricare senza pagare qualcosa che invece aveva un prezzo solo poche ore fa.questo porta le persone a provare cosa significhi avere un contenuto di alto livello, il quale magari contiene delle funzionalità che la versione gratuita non offre. Chi ama il mondo Android sa benissimo che ci sono delle soluzioni sul Play Store che molto spesso possono offrire delle funzionalità uniche nel loro genere e potrebbe essere questa la giornata giusta per approfittarne.

Android fa vedere quanto il Play Store può essere utile: oggi i titoli a pagamento diventano gratis, la lista

Le persone più intelligenti poi si muoveranno pensando ad un aspetto in particolare: diversi titoli potrebbero servire anche in futuro sebbene al momento risultino inutili per il loro fabbisogno. Proprio per questo motivo sono sempre di più le persone che scaricano l’intera lista di applicazioni e giochi, approfittando di un’occasione che garantirà un vantaggio anche sul lungo termine.

Chi scarica un titolo Android gratis nel periodo promozionale, se lo assicura a 0 € per sempre, anche se decide di cancellarlo e poi scaricarlo di nuovo. Questo significa che si possono scaricare tutti i titoli della lista cancellando subito dopo quelli che effettivamente non occorrono. Nulla vi chiederà in futuro di scaricare quell’applicazione o quel gioco che un tempo non serviva e che invece in quel momento risulterà utile. Sarà l’account di Google a ricordare che quel titolo era stato scaricato gratuitamente e dunque, anche essendo questo tornato a pagamento, ne permetterà di nuovo il download Gratis. Come potete vedere qui in basso c’è la lista completa con tutti i titoli: