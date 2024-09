Se siete in cerca di una promozione ad attivare sul vostro numero di cellulare, ovviamente una delle opzioni più autorevoli alla quale fare riferimento è costituita dall’operatore viola che sfrutta la rete Vodafone, parliamo di ho. mobile, il provider è infatti diventato uno dei nomi più autorevoli sulla piazza grazie ai propri servizi sempre ben strutturati, con costi decisamente competitivi e in grado di offrire prestazioni davvero all’avanguardia, come se non bastasse recentemente ha anche attivato il 5G offrendo ai suoi utenti un’opzione in più.

Dunque, quando cercate una promozione nuova da attivare quest’operatore e senza alcun dubbio degno di uno sguardo e di tutte le attenzioni del caso dal momento che le sue offerte sono sempre competitive e in grado di soddisfare le esigenze di tantissimi utenti, il provider non solo bada alle caratteristiche da offrire, ma anche al prezzo che difficilmente è insostenibile per chi cerca una promozione, queste ultime sono infatti stratificate appositamente per accontentare tutti quanti.

Le tre promo messe a disposizione

Sul sito ufficiale del provider sono dunque disponibili tre promozioni che mirano per l’appunto ad accontentare la fetta di utenza più ampia possibile, stiamo parlando di tre offerte all inclusive stratificate per caratteristiche e prezzo, iniziamo dalla prima, a 6,99 € vi garantirete minuti ed SMS illimitati verso tutti, i quali restano invariati in tutti e tre le promozioni, abbinati a 150 GB di traffico dati in 4G, la seconda invece incrementa il prezzo a 8,99 € al mese ma anche il numero di giga a 200, in ultima abbiamo la promo più abbondante di tutte che garantisce con 11,99 € al mese ben 250 GB di traffico dati connettività 5G.

L’altra caratteristica in comune di queste tre promozioni è il costo di attivazione che ammonta a 2,99 € ma solo se effettuerete la portabilità da alcuni operatori specifici che potete controllare direttamente sul sito ufficiale oppure se decidete di attivare un nuovo numero telefonico.