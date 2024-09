Fastweb si conferma come uno degli operatori telefonici più competitivi sul mercato. Con nuove offerte e proposte arricchisce l’intero panorama. L’operatore fornisce agli utenti una serie di opzioni valide per rispondere alle proprie esigenze. Nello specifico, la nuova Fastweb Mobile è una soluzione particolarmente vantaggiosa. La promo è indirizzata a tutti gli utenti che cercano un piano tariffario ricco di dati, ma allo stesso tempo economicamente vantaggioso. Ecco quali sono le caratteristiche principali dell’offerta.

Fastweb Mobile: i vantaggi della nuova promo

L’offerta dell’operatore in giallo offre ai nuovi utenti minuti illimitati e 100 SMS. Inoltre, la promo comprende 150 GB per navigare online in 5G. L’offerta è disponibile per tutti gli utenti. Sia coloro che richiedono la portabilità del proprio numero e sia chi preferisce attivarne uno nuovo. Per ottenere l’offerta Fastweb si può procedere online, sulla pagina web dedicata. Il costo per poter attivare la promo è pari a 10euro.

I vantaggi della promo non finiscono qui. Tutti gli utenti hanno la possibilità di accedere a minuti illimitati, 100 SMS e 11 GB di traffico dati in roaming. In questo modo i clienti Fastweb potranno comunicare anche mentre sono in viaggio. Le località interessate da suddetta opzione sono Europa, Ucraina, Regno Unito e Svizzera.

Al momento dell’attivazione gli utenti Fastweb ottengono un ulteriore vantaggio. Si tratta della possibilità di scegliere una tra una eSIM digitale in sostituzione ad una SIM tradizionale. Entrambe le opzioni sono accessibili senza costi aggiuntivi. Nel caso della prima opzione, il costo della consegna per la SIM è pari a zero.

Un’offerta davvero vantaggiosa che diventa ancora più conveniente se si considera il prezzo mensile che gli utenti dovranno pagare. Si tratta di 7,95 euro al mese. Un ulteriore vantaggio che rende l’opzione Fastweb ancora più attraente per tutti gli utenti che intendono cambiare gestore. L’operatore non ha reso noto se ci sarà una data di scadenza per la sua promozione. Per questo è importante non perdere l’occasione e procedere il prima possibile.