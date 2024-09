Le Samsung Galaxy Buds FE sono cuffiette di qualità sopraffina, un prodotto che fa sognare gli utenti proprio per il loro eccellente rapporto qualità/prezzo, che le porta a costare meno di 70 euro, grazie all’ultima promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione di tutti.

L’offerta viene applicata sul modello lanciato da Samsung nel corso del 2023, nella sua colorazione Graphite, dotato di 3 microfoni sulla propria superficie, con anche controlli touch, per riuscire a gestire perfettamente la riproduzione audio con un semplice tocco delle dita. Sono cuffiette completamente in-ear, di conseguenza vanno ad insinuarsi all’interno del canale uditivo, garantendo comunque una più che discreta ergonomia generale.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, così avrete le offerte ed i codici sconto gratis da utilizzare su Amazon per abbassare di molto la spesa.

Samsung Galaxy buds FE: ecco lo sconto del momento

La spesa per l’acquisto delle Samsung Galaxy Buds FE è stata fortemente ridotta rispetto al passato, infatti il listino originario era di 109 euro, ma oggi gli utenti possono approfittare dello sconto del 36%, per arrivare a spendere in finale solamente 69 euro per il loro acquisto definitivo. Collegatevi qui per acquistarle.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, in confronto più che altro al prezzo di vendita, le Samsung Galaxy Buds FE presentano cancellazione attiva dei rumori, meglio definita ANC, così da permettere il totale isolamento degli utilizzatori dall’ambiente circostante. Sulla superficie si possono trovare 3 microfoni differenti, utilizzati per captare perfettamente la voce dell’utilizzatore e trasmetterla in cuffia, mentre la resa audio rispecchia la fascia di prezzo di posizionamento, con il plus rappresentato da bassi molto più profondi del normale.

Come molti di voi sapranno, sono cuffiette disponibili in due colorazioni differenti, anche se al momento attuale potrebbero essere presenti altrettanti prezzi che le contraddistinguono. Se interessati consigliamo di controllare direttamente su Amazon per verificare il tutto.