In questi giorni di metà Settembre gli utenti si ritrovano a poter acquistare un paio di cuffie di Sony dal rapporto qualità/prezzo assolutamente convincente, infatti sono disponibili le Sony MDR-ZX310, trattasi di cuffie wired, ovvero con collegamento fisico tramite jack da 3,5mm, perfettamente compatibili con un qualsiasi dispositivo, sia esso Android o iOS, poco cambia.

Disponibili sul mercato in quattro colorazioni differenti, le cuffie sono caratterizzate prima di tutto da un prezzo estremamente basso, tanto da essere facilmente acquistabili dalla maggior parte degli utenti interessati ad un prodotto di questo tipo. Sono realizzate interamente in plastica, con una interessante finitura opaca metallica sui padiglioni auricolari, in netto contrasto con il nero dell’archetto e della gomma presente all’interno dei padiglioni stessi. I materiali, a prescindere dal prezzo di vendita, sono tutt’altro che scadenti.

Cuffie Sony a basso prezzo: che occasione oggi

Cuffie on-ear a basso costo, sono queste in parole povere le Sony MDR-ZX310, oggi disponibili a soli 22,90 euro, contro i 30 euro circa di listino, approfittando in questo modo di uno sconto effettivo del 24%. Premete qui per acquistarle.

Dall’ergonomia più che unica, le cuffie presentano al proprio interno un driver al neodimio da 30 millimetri, con 98 dB di sensibilità ed una impedenza di 24 Ohm. Il loro utilizzo, come avrete intuito dai paragrafi precedenti, è esclusivamente cablato, ovvero non presentano una batteria interna ricaricabile, né sono compatibili ad esempio con bluetooth o wireless. I materiali utilizzati sono di discreta qualità, nell’utilizzo quotidiano sarà possibile udire qualche piccolo scricchiolio, cosa più che normale considerando l’effettivo prezzo di vendita.

Dimensionalmente raggiungono 15 x 20 x 5 centimetri, con un peso di 125 grammi, non sono propriamente recentissime, essendo sul mercato da ormai diversi anni, ma nulla toglie essere estremamente interessanti.