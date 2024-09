Chi sceglie di passare a CoopVoce ha ancora pochi giorni per approfittare di un’offerta Flash particolarmente vantaggiosa. L’operatore di telefonia mobile low cost propone una tariffa che include 200 GB in 4G al mese per meno di 8 euro, senza costi nascosti né vincoli. Questa offerta comprende chiamate illimitate, SMS e la possibilità di utilizzare l’Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Inoltre, il piano è privo di rimodulazioni, garantendo un prezzo fisso e una composizione dell’offerta invariata nel tempo.

CoopVoce e la sua offerta Flash

CoopVoce si avvale della rete TIM per garantire una navigazione veloce e stabile, con una velocità di download fino a 150 Mbps e upload fino a 50 Mbps. La copertura è estremamente ampia, raggiungendo il 99,8% del territorio nazionale, assicurando che gli utenti possano rimanere connessi praticamente ovunque. La tecnologia VoLTE, che migliora l’esperienza di chiamata, consente comunicazioni di alta qualità anche quando si utilizzano simultaneamente app o Internet.

L’offerta è particolarmente allettante perché il primo mese è gratuito per coloro che attivano il piano entro il 2 ottobre 2024, con la possibilità di estendere l’offerta a chiunque dovesse esserci una proroga. Dopo il periodo promozionale, il costo mensile sarà di 7,90 euro, senza sorprese o costi aggiuntivi. Per l’attivazione, gli utenti possono ritirare la SIM presso uno dei 900 punti vendita Coop oppure richiederla online come eSIM senza costi extra. In alternativa, è possibile ottenere una SIM con spedizione inclusa se acquistata online.

Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro per i già clienti dell’operatore, ma il servizio di Autoricarica consente di convertire i punti Coop accumulati in ricariche telefoniche, facilitando ulteriormente l’accesso ai servizi. Per attivare l’offerta, è sufficiente visitare la pagina coopvoce.it/attivazione e seguire le istruzioni per la verifica dell’identità, che può avvenire tramite video identificazione o SPID. Il Servizio Clienti è disponibile h24 al 188 o tramite chat sull’app e sul sito di CoopVoce, pronto a fornire assistenza in ogni momento.