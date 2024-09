La semplice schermata di blocco non può proteggere in toto i dati presenti sullo smartphone. Basta, infatti, che un malintenzionato scopra il PIN di accesso per mettere in pericolo la propria privacy. Per sopperire a tale situazione, Google ha deciso di intervenire con una nuova funzione per gli smartphone Android. Quest’ultima arriva con lo scopo di rendere più sicuri i dispositivi mobili impedendo di aggirare la richiesta biometrica. Prima di comprendere come funziona tale opzione è importante sottolineare che per procedere bisogna attivare una funzione di biometria obbligatoria.

Nella release di Android 15QOE1 Beta 2 c’è la possibilità di ordinare al sistema operativo di ignorare il richiamo dalle applicazioni di una finestra di dialogo per quanto riguarda la richiesta biometrica con PIN.

Google rende più sicuri gli smartphone Android

Suddetta funzione dovrebbe chiamarsi “Identity Check”. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe arrivare entro poco tempo. La descrizione fornita sembra indicare che gli smartphone quando si trovano fuori luoghi attendibili, Android rimuoverà il failback LSKF. Si tratta di un acronimo tecnico che identifica PIN, modello di scorrimento o password utilizzati dagli utenti per sbloccare il proprio dispositivo.

Inoltre, non viene spiegato quando il sistema si attiva concretamente. Si parla di posizioni affidabili, ma non è chiaro se sarà Android a stabilire quando lo smartphone si trova all’interno o all’esterno di una di esse. Bisognerà attendere ulteriori dichiarazioni da parte di Google a riguardo per comprendere il concreto funzionamento del sistema di sicurezza.

Considerando quanto è stato reso noto fino ad ora è possibile ipotizzare che la funzione sarà simile a quanto accade sui dispositivi iPhone che vengono rubati. In questo caso, infatti, si attiva un’opzione che blocca determinate azioni. Tra cui l’accesso alle password e alle carte di credito. Nello specifico sono quelle opzioni che richiedono l’autenticazione tramite Face ID e Touch ID. Tale funzione si attiva non appena lo smartphone si allontana da quello che viene considerato un luogo familiare. È evidente dunque come la nuova funzione di sicurezza di Google per i dispositivi Android sembri riprendere il funzionamento di tale opzione Apple.