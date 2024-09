Acer ha inaugurato il suo IFA di Berlino 2024 presentando numerosi prodotti tra i quali ne spiccano nello specifico due, una console handheld in pieno stile Steam Deck e un laptop molto particolare, il cui trackpad si asporta per diventare un gamepad indipendente per poter giocare in remoto, vediamoli insieme.

Due ottimi prodotti

Acer Nitro Blaze 7

Partiamo parlando della console PC portatile mostrata da Acer, quest’ultima ha come cuore pulsante un SoC AMD, il Ryzen 7 8840HS, supportato da ben 16Gb di RAM LPDDR5x e drive di storage fino a 2 TB PCIe NVMe, per il resto abbiamo una GPU Radeon 780M che muove un display LDC IPS da 7 pollici con refresh rate che arriva a 144Hz con copertura colore totale dello spazio sRGB e supporto ad AMD FreeSync Premium.

Per il resto il layout è quello classico che abbiamo visto per le console di questo genere, un’impostazione dei tasti pressoché standard con una croce direzionale, dei triggers e delle levette, con layout sfasato in pieno stile Xbox, per il resto abbiamo due speaker da 1 W, due porte USB-C 4, jack audio da 3,5 mm e slot per microSD, supporto al Wifi 6E e Bluetooth 5.3, il tutto coronato da una batteria da 50Wh e supporto a ricarica rapida a 65W.

Acer Project Dual Play

L’elemento più audace e sorprendente è invece il laptop da gioco con trackpad separabile, non a caso si tratta di un concept, nel dettaglio il trackpad incastonato è ancorato magneticamente e può essere rilasciato semplicemente con la pressione su un pulsante apposito, il quale consente anche l’apertura di speaker dedicati che fuoriescono lateralmente.

La console gamepad da gioco invece si può dividere in due joystick separati, perfetti per il multiplayer split-screen, il tutto fregiato anche da una buona dose di LED RGB programmabili interamente dall’utente, un progetto ambizioso del quale Acer non ha dichiarato le specifiche tecniche, del resto si tratta al netto di un concept.