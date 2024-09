WindTre torna alla carica con un’offerta che sta catturando l’attenzione di molti. Si tratta della promo GO 150 XS 5G. Essa prevede un pacchetto completo e a basso costo, perfetto per chi cerca quantità generose di traffico dati e minuti illimitati a un prezzo contenuto. Questa tariffa, al momento disponibile, include infatti 150 GB per navigare su rete 5G. Ma anche minuti illimitati verso tutti i numeri di telefonia fissa e mobile nazionali e 50 SMS. Il costo mensile è di soli 5,99 euro. Così da posizionarla come una delle proposte più competitive attualmente disponibili sul mercato.

WindTre: un’offerta che potrebbe variare, ecco cosa fare

Destinata agli ex clienti WindTre che hanno ricevuto un messaggio winback, questa soluzione punta a riconquistare chi in passato ha lasciato l’operatore. Come dettagli, le condizioni sono particolarmente vantaggiose per chi necessita di grandi quantità di GB per navigare su internet. Soprattutto considerando la velocità della rete 5G, ormai sempre più diffusa in molte aree del paese. Gli utenti che decideranno di attivarla potranno così navigare ad alta velocità. Oltre che effettuare chiamate illimitate e inviare SMS in quantità sufficiente per gestire la comunicazione quotidiana. Tutto ciò senza gravare sul proprio portafoglio.

L’offerta WindTre GO 150 XS 5G è senza dubbio una delle proposte più interessanti per chi cerca un piano completo a meno di 6 euro al mese. Ma, come spesso accade con le promozioni, potrebbero esserci variazioni o aggiornamenti in base alle politiche commerciali dell’operatore. Per non perdere l’opportunità di attivare questa tariffa vantaggiosa, è quindi consigliabile consultare il sito ufficiale di WindTre o rivolgersi ai canali di assistenza clienti.

Chi è interessato dovrebbe agire in fretta. Proprio perché non è affatto raro che soluzioni simili siano disponibili per un periodo limitato. Restare informati sulle ultime novità può fare la differenza per approfittare delle migliori condizioni possibili. Per tutto il resto ci consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore.