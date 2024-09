WINDTRE ha presentato la nuova offerta “Super 5G Carta Giovani Nazionale”, disponibile dal 5 settembre 2024. Questa iniziativa è pensata per i giovani tra i 18 e i 35 anni che hanno attivato la suddetta Carta. Ovvero un programma promosso dal governo italiano per facilitare l’accesso a beni e servizi. L’offerta comprende minuti illimitati verso numeri nazionali, 200 SMS e ben 100GB di traffico dati in 5G. Il tutto al costo di 8,99€ al mese. L’adesione è possibile solo online, tramite l’app IO, e la SIM viene spedita direttamente a domicilio. Non sono previsti costi di attivazione per chi aderisce all’offerta, ma l’acquisto della SIM ha un prezzo di 10€ La promo sarà attiva fino al 31 ottobre 2024, salvo proroghe o modifiche da parte dell’operatore.

Opportunità di lavoro e formazione con WINDTRE

L’offerta è destinata esclusivamente ai nuovi clienti. Siano essi persone che attivano un nuovo numero o che effettuano la portabilità da un altro gestore. L’utilizzo della rete 5G, garantita dal 97% della copertura nazionale, è subordinato al possesso di un dispositivo compatibile. La velocità massima di navigazione può raggiungere i 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Cosa che rende questa soluzione particolarmente vantaggiosa per chi cerca connessioni rapide e affidabili.

Oltre alla promo per la telefonia mobile, WINDTRE ha deciso di includere un’importante opportunità di crescita professionale per i giovani. Attraverso l’opzione “Super 5G CartaGiovaniNazionale”, l’azienda cerca infatti nuovi talenti per il ruolo di “IT Automation Engineer – Junior”. Il tutto con l’obiettivo di rafforzare il proprio team operativo nel settore IT. Questa iniziativa di formazione permetterebbe ai partecipanti di accedere a un’importante esperienza lavorativa. Anche questa opportunità rimarrà disponibile fino al 31 ottobre 2024, ed offre ai giovani una doppia chance. Ovvero, una tariffa conveniente e una possibilità di crescita professionale in uno dei settori più dinamici del mercato tecnologico. In ogni caso se siete interessati ad altre soluzioni offerte, vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’ operatore.