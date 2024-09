Dongfeng punta sull'Europa: svelati i nuovi SUV elettrici

Al Salone Auto Torino, il costruttore cinese Dongfeng ha presentato due nuovi modelli elettrici: il Dongfeng Box e la Voyah Courage. Entrambi fanno parte di una strategia più ampia che punta a conquistare il mercato europeo. Ma come intende affrontare questa sfida?

La Voyah Courage ha come prima cosa una lunghezza di 472 cm. L’auto Dongfeng si distingue per il suo design curato nei particolari ed una piattaforma elettrica avanzata. Quest’ultima possiede un’architettura a 800 volt, che supporta ricariche rapide fino a 200 kW. Il costruttore ha intenzione, molto presto e andando oltre a questi modelli elettrici, di lanciare sul mercato anche veicoli ibridi e termici. Questi modelli saranno invece destinati ad una fascia media. La rete di distribuzione è un altro pilastro della strategia nuova creata per l’Europa di Dongfeng. Entro la fine di quest’anno prevede di avere più di 100 concessionarie in Europa, raggiungendone poi 160 il prossimo 2025.

Voyah Courage Dongfeng

La Voyah Courage è un SUV elettrico che sfida con ardore i migliori concorrenti europei sulla piazza. È equipaggiata con ADAS di Livello 2 per la guida semiautonoma. L’auto presenta poi un infotainment di ultima generazione con schermo OLED, supporto per Apple CarPlay ed ovviamente per Android Auto. La visibilità sotto la luce solare diretta è ottima, un dettaglio che sottolinea la qualità della tecnologia a bordo.

Perché scegliere un SUV elettrico come la Voyah Courage? La capacità di traino è sorprendente per un’elettrica, fino a 1,7 tonnellate, e include ammortizzatori a controllo elettronico per migliorare il comfort di guida. Inoltre, la vettura permette aggiornamenti software da remoto, garantendo sempre l’accesso a nuove funzionalità. Il prezzo? Non è ancora stato ufficialmente comunicato, ma le prime stime suggeriscono una cifra a partire da circa 45.000 euro. Dongfeng, con il suo ingresso nel mercato europeo, promette di offrire tecnologia, innovazione e versatilità. Il marchio cinese si propone di diventare un serio concorrente per i SUV di fascia alta.