Google ha deciso di rimuovere una funzionalità molto apprezzata dai possessori delle Pixel Buds Pro. Diversi utenti hanno infatti segnalato che non è più possibile far leggere le notifiche tramite una pressione prolungata sugli auricolari. Prima, questo metodo era una comoda alternativa al comando vocale “Ok Google, leggi le notifiche”. Funzione particolarmente utile in contesti in cui non si poteva parlare ad alta voce. Eppure, invece di un bug temporaneo, sembra proprio trattarsi di una modifica voluta da Google. Cambiamento che è stato introdotto tramite un aggiornamento lato server. Questo però non ha ancora raggiunto tutti i dispositivi. Ma per chi l’ha sperimentato si tratta di una perdita davvero importante. Specialmente per coloro che usavano questa funzione in modo discreto durante le attività quotidiane. In ogni caso, chi ha ricevuto il messaggio che avvisa della sua rimozione si è trovato costretto a cambiare abitudini. Affidandosi a metodi alternativi come appunto la consultazione manuale delle notifiche sul telefono.

Google Gemini e il futuro delle notifiche

La decisione di rimuovere la lettura delle notifiche potrebbe essere legata all’imminente arrivo dei Google Pixel Buds Pro 2, che integreranno GoogleGemini. Quest’ultimo è il nuovo assistente intelligente sviluppato dall’ azienda. Esso potrebbe rappresentare una sostituzione diretta di GoogleAssistant per alcune funzioni sugli auricolari, tra cui appunto la lettura delle notifiche. Secondo alcune indiscrezioni, Gemini sarà in grado di leggere i messaggi delle app in modo simile a Google Assistant. Anche se non è ancora chiaro se offrirà le stesse sue funzionalità. Al momento, sui dispositivi mobili è ancora possibile utilizzare Assistant. Ma resta da vedere se Gemini sarà una sostituzione completa anche su auricolari e dispositivi indossabili. Ma soprattutto bisogna valutare come e se tale modifica verrà apprezzata ed accolta dagli utenti, abituati ormai da anni a servirsi di altri strumenti. Come sempre introdurre dei cambiamenti può essere un rischio ma, a volte, anche una grande opportunità.