WindTre e TIM propongono due offerte low cost ai clienti più giovani. Entrambi i gestori mirano ad attirare l’attenzione dei ragazzi offrendo loro la possibilità di attivare delle tariffe economiche e di ottenere ogni mese delle buone quantità di minuti, SMS e Giga.

WindTre Super 5G: l’offerta per gli under 30 a soli 9,99 euro

La WindTre Super 5G è l’offerta proposta ai nuovi clienti aventi età compresa tra i 18 e i 30 anni, che possono attivarla al costo di soli 9,99 euro al mese. La tariffe include nel prezzo quantità illimitate di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB per la navigazione alla massima velocità disponibile. Al momento dell’attivazione ogni cliente dovrà indicare la modalità di pagamento da utilizzare per sostenere i pagamenti mensili, che saranno automaticamente addebitati dal gestore su carta di credito, carta conto o conto corrente.

TIM Young: l’offerta dedicata agli under 25

Andando incontro a una spesa di soli 9,99 euro al mese, TIM invoglia i nuovi clienti under 25 a procedere con l’attivazione della sua offerta TIM Young. Anche in questo caso i nuovi clienti potranno usufruire di minuti senza limiti per le chiamate e 200 SMS verso tutti i numeri. Per quanto riguarda la navigazione, a differenza dell’offerta proposta da WindTre, la TIM Young propone ogni mese ben 150 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

I nuovi clienti potranno attivare l’offerta online, senza dover sostenere alcuna spesa iniziale, fatta eccezione per quella prevista per la nuova SIM, che richiede un costo di 10,00 euro di cui 5,00 euro di credito residuo. In più, effettuando l’attivazione online, il primo mese non sarà necessario affrontare alcun costo di rinnovo poiché offerto gratuitamente dal gestore.

TIM offre anche la possibilità di attivare le sue offerte tramite eSIM e SPID in pochissimi istanti. Per tutti i dettagli sarà sufficiente accedere al sito ufficiale e consultare l’apposita sezione.