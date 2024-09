Il settore della telefonia è in continua competizione grazie ai diversi gestori che continuano a proporre nuove promo imperdibili. Quest’ultime riguardano sia la linea mobile che quella fissa. A proposito di quest’ultima, Fastweb ha reso disponibile una nuova offerta al momento in corso.

Con la nuova offerta gli utenti possono sfruttare la fibra ottica FTTH fino a 2,5Gb. Inoltre, l’operatore in giallo mette a disposizione una linea telefonica fissa con chiamate a consumo.

Fastweb: ecco i dettagli dell’offerta internet con la fibra

Al momento dell’attivazione, che al momento risulta essere gratuita, gli utenti otterranno il modem Wi-Fi incluso. Dunque, non sono previsti ulteriori costi aggiuntivi. Per poter attivare l’offerta fastweb gli utenti possono recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore e selezionare l’apposita pagina dedicata alla promo “Fastweb Casa Light”.

Il costo della promozione risulta particolarmente vantaggioso. L’abbonamento, infatti, è accessibile pagando il canone mensile di 27,95 euro. È importante considerare un ulteriore vantaggio messo a disposizione da Fastweb. L’operatore ha previsto uno sconto per gli utenti che decidono di attivare una nuova SIM Fastweb Mobile. Nello specifico, coloro che scelgono di attivare una nuova SIM (anche con portabilità del numero di telefono) possono ottenere uno sconto per la promo per la rete fissa. Il prezzo dell’offerta, infatti, passa da 27,95 a 23,95euro.

Gli utenti hanno diverse opzioni tra cui scegliere per la connessione mobile. Tra cui anche promo con 150 GB di traffico internet a soli 7,95 euro al mese. Sul sito ufficiale di Fastweb sono disponibili tutte le offerte combinabili con l’offerta per la connessione Wi-Fi a casa.

Un’occasione davvero imperdibile per tutti coloro che cercano una rete fissa affidabile e una promo mobile che risponda alle proprie esigenze mentre si è fuori casa. Fastweb promette affidabilità ed efficienza e con i nuovi prezzi le sue offerte diventano sempre più convenienti ed allettanti.