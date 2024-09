WindTre, di recente, ha lanciato una delle offerte più competitive sul mercato delle telecomunicazioni. Il suo scopo è quello di provare ad attirare non solo nuovi iscritti, ma soprattutto a riconquistare i suoi ex clienti. La promozione è denominata “WindTre GO 150 XS 5G”. Essa propone un pacchetto molto allettante che prevede minuti illimitati per chiamare qualsiasi numero nazionale, sia su rete mobile che fissa. A ciò si aggiungono 50 SMS da utilizzare verso tutti. Il punto di forza dell’offerta, però, risiede nella generosa quantità di traffico dati inclusa. Parliamo infatti di ben 150GB per navigare su rete 5G. Il tutto ad un prezzo estremamente competitivo di soli 5,99€ al mese.

WindTre: offerte a tempo limitato,monitorare costantemente le opportunità

Questa tariffa si pone come una delle più convenienti attualmente disponibili sul mercato. Soprattutto considerando il grande quantitativo di dati messi a disposizione e la possibilità di sfruttare la velocità del 5G. Tecnologia sempre più richiesta dagli utenti che vogliono una navigazione fluida e veloce. C’è però un dettaglio fondamentale da tenere a mente. La promozione non è aperta a tutti, ma è riservata agli ex clienti WindTre che hanno ricevuto un messaggio SMS promozionale. Quest’ ultimo fa parte di una strategia chiamata “winback”, mirata a riconquistare vecchi clienti passati ad altri operatori.

Le proposte di questo tipo, come la “WindTre GO 150 XS5G”, spesso hanno una disponibilità limitata nel tempo. Il che significa che potrebbero scadere o subire variazioni senza preavviso. Di conseguenza coloro che sono interessati a sottoscrivere questa vantaggiosa tariffa sono invitati a consultare regolarmente il sito ufficiale. Così da restare aggiornati su eventuali modifiche o proroghe. In un mercato sempre più competitivo, dove operatori come Iliad, TIM e Vodafone stanno lanciando offerte a basso costo per attirare clienti, WindTre sembra voler alzare la posta con una proposta estremamente attraente. Pensata proprio per chi ha bisogno di una grande quantità di dati e di una rete di alta velocità.