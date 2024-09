DS Automobiles SM Tribute: fusione perfetta tra passato e futuro

DS Automobiles ha presentato il concept SM Tribute. Si parla di un progetto audace che celebra il passato e guarda al futuro. Vi siete mai chiesti per caso come sarebbe la SM se fosse stata aggiornata continuamente per 50 anni? Questo concept risponde a questa domanda. Thierry Metroz, direttore del design di DS, ha descritto il progetto come una fusione dei geni iconici del marchio con una visione del tutto innovativa. Le proporzioni della SM originale sono state rispettate, ma con un tocco contemporaneo. Ora è più lunga, più larga e più bassa rispetto al modello del 1970. Il concept, rivelato in occasione del decimo anniversario di DS Automobiles, è stato ideato per esplorare le forme più futuristiche.

Il design esterno della SM Tribute è una combinazione di linee moderne e riferimenti storici. Il frontale ha un avanzato schermo 3D illuminato. I cerchi sono da 22″ con inserti aerodinamici ed esaltano l’estetica sportiva. La carrozzeria bicolore, con finiture ispirate alla Gold Leaf del 1971, dona quel tocco di immancabile eleganza senza tempo alla contemporaneità del modello rivisitato.

Una nuova guida e nuovi interni per la SM Tribute

L’interno del SM Tribute riprende l’essenza degli anni ’70. Ovviamente non mancano tecnologie d’avanguardia. Il volante steer-by-wire si collega a una console curva che avvolge l’ambiente del conducente, rendendo la guida più immersiva e molto diversa da come era prima. Invece di utilizzare tradizionali schermi, le informazioni vengono proiettate sulla plancia curva. Ciò crea un effetto scenografico, filmesco quasi, che porta il guidatore direttamente nel futuro. L’uso di materiali premium come pelle e Alcantara avorio, combinati con finiture in perla, garantiscono poi un ambiente extra lussuoso. Anche i sedili richiamano l’iconico design a cuscini orizzontali, un omaggio alla SM originale.

Secondo Vincent Lobry, responsabile del design dei materiali, la SM Tribute è il collegamento tra diverse ere del design automobilistico. L’auto è l’apoteosi dell’unione delle carrozzerie bicolore classiche degli anni ’30 e dei concept futuristici di oggi. Con questo progetto, DS Automobiles ha davvero ridefinito il concetto di auto-omaggio, creando una vettura che sembra letteralmente fluttuare sulla strada.