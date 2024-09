Vodafone: Silver disponibili a soli 7 EURO, ecco cosa offrono

Vodafone sta tenendo un ruolino di marcia davvero impressionante rispetto agli altri gestori, portando a casa diversi successi. A tal proposito, come in molti hanno già potuto vedere durante gli scorsi mesi, sono ritornate delle offerte che hanno fatto battere di nuovo il cuore ai vecchi clienti.

Ovviamente ci sono diversi appunti da fare, sia su coloro che possono permettersi il privilegio di sottoscrivere le offerte, sia sul periodo promozionale che garantisce delle aggiunte importanti. Stando a quanto riportato, Vodafone sta riuscendo a tirare fuori un’ottima campagna promozionale con tantissime impressioni positive e il merito non poteva essere altro che delle due offerte della gamma Silver.

Vodafone stupisce tutti proponendo di nuovo le stesse offerte ma con prezzi più vantaggiosi

Come si può vedere direttamente sui canali ufficiali dell’azienda, la prima offerta mobile garantisce 100 giga in 4G per la navigazione sul web ogni mese. Il prezzo è di soli 7,99 € da pagare mensilmente, ma non finisce qui: ci sono anche minuti senza limiti e 200 SMS verso tutti.

A dare manforte a questa soluzione ci pensa la seconda, un’offerta che aumenta il contenuto per navigare sul web a 150 giga in 4G. Anche qui Vodafone offre minuti senza limiti e 200 SMS ma con un prezzo leggermente più alto che si attesta a 9,99 € mensili.

Oltre a tutto questo c’è da tenere conto di un altro aspetto molto importante: c’è qualcuno che potrebbe non accontentarsi di questi giga. Proprio in questa evenienza, ecco che Vodafone garantisce a tutti la possibilità di aggiungere altri 50 giga supplementari, tutto semplicemente scegliendo il servizio SmartPay. Questo permette di ricaricarsi direttamente dal conto corrente e non comporta alcun costo aggiuntivo. Le persone che possono scegliere le nuove offerte di Vodafone però non sono certamente tutte quelle che hanno un qualsiasi operatore: solo chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale può infatti sfruttare questo privilegio.