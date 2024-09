Ogni operatore telefonico virtuale cerca di trovare qualcosa di nuovo per far tornare i suoi ex clienti. Tra questi, c’è anche l’operatore virtuale Very Mobile. Quest’ultimo, in particolare, ha deciso in questi giorni di proporrà a questi clienti l’attivazione di un’offerta di rete mobile davvero conveniente e soprattutto con un prezzo bloccato per sempre. Ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Very 5,99 Winback . Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile tenta i suoi ex clienti con una super offerta con prezzo bloccato per sempre

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di tentare i suoi ex clienti a tornare attivando una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Very 5,99 Winback. Come suggerisce anche il nome, gli ex clienti che attiveranno questa offerta dovranno sostenere un costo di soli 5,99 euro al mese.

Una delle novità introdotte questa volta dall’operatore virtuale riguarda però proprio il prezzo. L’offerta sarà infatti proposta con un prezzo bloccato letteralmente per sempre. Il costo rimarrà quindi pressoché invariato per sempre dal momento dell’attivazione dell’offerta. Tutto questo rende l’offerta in questione ancora più interessante da attivare.

Nello specifico, l’offerta di rete mobile denominata Very 5,99 Windback arriva ad includere ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati. Questi saranno utilizzabili per navigare con una connettività pari al 4G su rete WindTre ad una velocità massima pari a 30 mbps sia in download sia un upload. Nel bundle di questa offerta sono poi inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Come già detto, il costo per avere tutto questo sarà di appena 5,99 euro al mese e per sempre. Gli ex clienti coinvolti da questa super iniziativa riceveranno un apposito sms da parte dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile.