Nuove informazioni trapelate online ci permette di dare un primo sguardo al Galaxy A16 5G. Lo smartphone di fascia medio-bassa di Samsung. Il dispositivo presenta un design lineare, con un display piatto dotato di uno scomparto a goccia per la fotocamera frontale. Le cornici del telefono non risultano omogenee, con una parte inferiore, ovvero il “mento”, più pronunciata. Questo è un dettaglio comune nei cellulari di questa fascia di prezzo. Sul lato destro del telefono, un rigonfiamento ospita il regolatore del volume e il pulsante di accensione. Tasto che include anche il sensore per le impronte digitali. Sul lato sinistro, invece, è presente lo slot per le SIM.

Galaxy A16 5G: specifiche tecniche, due varianti e buona autonomia

Il retro dello smartphone presenta una sequenza verticale delle tre fotocamere principali, accompagnate da un flash LED. Il design, in linea con i modelli precedenti della serie, è realizzato in plastica, mantenendo un aspetto semplice ma funzionale. La scritta “Samsung” è posizionata nella parte inferiore della parte posteriore, come da tradizione. Questi elementi rivelano che il Galaxy A16 5G punta su uno stile essenziale ma corrispondente con gli standard attuali.

Oltre al design, sono emerse anche alcune indiscrezioni riguardanti le caratteristiche tecniche del GalaxyA165G. Secondo quanto riportato, ci sarebbero infatti due varianti del dispositivo. La prima sarebbe equipaggiata con un processore MediaTek Dimensity 6300. Mentre la seconda dovrebbe montare un Exynos 1330, sviluppato dalla stessa Samsung. Entrambi i modelli dovrebbero essere dotati di 4GB di RAM. Garantiscono così prestazioni nella media per la loro categoria.

Uno dei punti di forza di questo modello è probabilmente la batteria. Si prevede che il dispositivo ne includa una da 5.000mAh. La quale garantisce un’autonomia sufficiente per un uso quotidiano. Tutto ciò senza la necessità di ricariche frequenti. Insomma, complessivamente, questo nuovo smartphone sembra voler offrire un buon compromesso tra prezzo e prestazioni.