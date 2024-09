HP Victus, in particolar modo il modello 16-r0009sl, è un notebook dedito al mondo del gaming che appoggia le proprie basi su specifiche tecniche di ottima qualità generale, anche senza spiccare il volo verso il meglio del meglio di ciò che il mercato pare essere attualmente in grado di offrire.

Il modello gode di un display da 16,1 pollici di diagonale, è un IPS LCD con risoluzione FullHD, che propone al pubblico un refresh rate a 144Hz, così da poter godere di una massima fluidità, fondamentale proprio in ambito gaming, passando poi per un processore di fascia medio-alta, quale è Intel Core i5-13500H (appunto di tredicesima generazione), alle cui spalle è possibile trovare sia 16GB di RAM che 512GB di memoria interna su SSD. Ciò che lo rende un vero e proprio notebook da gaming è la presenza della scheda grafica NVIDIA RTX 4060 con 8GB di RAM dedicati.

HP Victus: uno sconto imperdibile su Amazon

Il prezzo di vendita di questo notebook è uno dei più convenienti, in confronto e rapporto alle specifiche tecniche effettive, poiché a tutti gli effetti si ritrovano a poterne approfittare a soli 1149 euro. Il prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, che prevede la riparazione gratuita di un qualsiasi difetto di fabbrica, non i danni accidentali causati eventualmente dagli utenti. Ordinatelo subito qui.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, con 3 mesi di Game Pass inclusi nel prezzo, e la possibilità di godere di tutta l’ultima connettività disponibile: tra cui WiFi 6E dual-band, oppure bluetooth 5.3, ma anche USB-C, USB-A e HDMI di vario genere. Il tutto in dimensioni complessivamente allineate con le aspettative, capaci di raggiungere per la precisione 36,9 x 25,93 centimetri, ma non un peso eccessivo.