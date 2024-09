Honor 200 è uno smartphone che appartiene perfettamente alla fascia media della telefonia mobile, prodotto che oggi costa poco meno di 300 euro, con alle spalle una buonissima serie di specifiche tecniche di alto livello: display da 6,7 pollici di diagonale, un AMOLED di ottima qualità generale, passando poi per risoluzione 1200 x 2664 pixel, un refresh rate che raggiunge anche i 120Hz, e 436ppi.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, un SoC octa-core che raggiunge una frequenza di clock di 2,63GHz, passando anche per GPU Adreno 720, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (sfortunatamente quest’ultima non è espandibile). Le dimensioni sono complessivamente contenute, infatti lo smartphone è da 161,5 x 74,6 x 7,7 millimetri, con un peso che non va oltre i 187 grammi.

Honor 200: ecco lo sconto inaspettato

Honor 200 è disponibile su Amazon ad un prezzo molto più basso del normale, infatti dovete sapere che oggi è acquistabile a soli 229 euro, così da riuscire a risparmiare moltissimo sul valore iniziale di listino, che al contrario era stato di quasi 300 euro. Il modello in promozione prevede la garanzia solita di 2 anni, valida dalla ricezione del prodotto a domicilio, a cui si aggiunge anche il suo essere no brand con la garanzia di 2 anni. Per ordinarlo vi potete collegare qui.

Ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione dei clienti è sicuramente il comparto fotografico, capitanato da un sensore principale da 50 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 50 megapixel, per finire con un effetto bokeh/grandangolare da 12 megapixel. Il tutto per raggiungere una risoluzione massima di 8192 x 6144 pixel, stabilizzatore ottico integrato e video in 4K a 30fps. Frontalmente, invece, ecco arrivare il sensore da 50 megapixel, di ottima qualità con scatti di livello nettamente superiore al normale sensore fotografico.