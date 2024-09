Un cambiamento epocale che ha letteralmente stravolto tutte le dinamiche legate al mondo della tecnologia in Europa è stato costituito senza alcun dubbio dall’entrata in vigore del Digital Market Act, quest’ultimo è andato a toccare le grandi realtà, imponendo dei cambiamenti molto importanti che stanno iniziando a dare i loro effetti.

Un esempio molto evidente è stato costituito da Apple che si è vista obbligata a rendere il proprio sistema operativo molto più aperto rispetto al passato in modo tale da garantire la massima competitività possibile per quanto riguarda gli store di terze parti, ma non è tutto dal momento che l’azienda ha anche dovuto aprire il proprio sistema di pagamento NFC in modo da consentire l’utilizzo di software esterni ad Apple Pay.

Apple però non è stata l’unica ad essere colpita dai cambiamenti introdotti da questo decreto, sembra infatti è arrivato anche il turno di WhatsApp che si è vista obbligata a garantire l’interoperabilità della propria piattaforma di messaggistica per consentire i messaggi cross platform.

Molto presto messaggi verso tutti

Stando alle ultime discrezione arrivate direttamente da un portavoce di WhatsApp, sembra che la nota azienda si sia messa in moto per rendere tale possibilità reale, a dirla tutta i lavori sembrano essere ad un punto decisamente avanzato e addirittura tutti i software base necessari per garantire questa possibilità sembrerebbero essere pronti, infatti, secondo quanto è emerso il team di sviluppo si sta concentrando su nuove funzionalità più peculiari che garantiscano un’esperienza d’uso più completa come la conferma di lettura, la possibilità di reagire ai messaggi e tanto altro.

Come se non bastasse a detta di WhatsApp entro il 2027 non solo si potrà inviare e ricevere messaggi da altre piattaforme come Telegram, Messenger e iMessage, ma sarà possibile anche effettuare video chiamate senza nessun tipo di problema e senza cambiare client.