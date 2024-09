Apple iPhone 15 può essere acquistato su Amazon ad uno dei prezzi migliori delle ultime settimane, gli utenti sono felicissimi dell’occasione che hanno tra le mani, oggi sarà vostro uno degli smartphone più richiesti di sempre, e costa davvero pochissimo.

Facciamo prima di tutto un passo indietro per capire quali sono le specifiche tecniche assolutamente in grado di renderlo uno dei migliori in circolazione. Lo smartphone ha dimensioni inferiori alla media, ha un peso di soli 171 grammi, raggiungendo 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, è resistente all’acqua e gli agenti atmosferici, senza dimenticarsi comunque di un display da soli 6,1 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, con densità pixel di 460ppi e tecnologia Super Retina XDR OLED (il refresh rate si ferma a 60Hz).

Apple iPhone 15: uno dei prezzi più bassi di sempre

La promozione disponibile oggi su Amazon è una delle migliori in circolazione, infatti gli utenti si ritrovano a poter approfittare dello sconto che nessuno si sarebbe aspettato di vedere su Apple iPhone 15, con la possibilità di acquistarlo a 969 euro, contro i 1109 euro previsti originariamente di listino. La riduzione di prezzo corrisponde a quasi 200 euro, ed è una delle più elevate degli ultimi tempi, disponibile a questo link.

Il comparto fotografico risulta essere composto, nella parte posteriore, da due sensori: un principale da 48 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario da 12 megapixel, quest’ultimo è un buon ultragrandangolare con il quale si riescono a realizzare scatti in 4K a 60fps, con slow motion fino a 240 fps. La connettività è composta dal WiFi 802.11 dual band, bluetooth 5.3 con A2DP/LE, NFC e chip GPS. Nella parte inferiore, come da obbligo previsto dall’Unione Europea, è presente una porta USB-C di ultima generazione.