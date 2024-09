Samsung ha finalmente ufficializzato l’arrivo sul mercato dei suoi nuovi smartphone. Si tratta dei Galaxy M05. Nelle ultime settimane sono emerse diverse indiscrezioni riguardo il nuovo dispositivo. Ora è possibile visionare una panoramica generale sulle caratteristiche tecniche del prossimo entry-level dell’azienda sudcoreana.

Samsung Galaxy M05: ecco le info sul nuovo smartphone

Il prossimo dispositivo dell’azienda sudcoreana presenta un display IPS LCD da 6,7pollici in diagonale. La risoluzione è Full HD+. Mentre la frequenza di aggiornamento è 60Hz. Per quanto riguarda il processore interno sarà un MediaTek Helio G85. Quest’ultimo sarà abbinato ad una RAM da 4GB. La memoria interna, invece, è da 64GB. È anche possibile optare per un’espansione. Ciò è possibile grazie alla presenza di uno slot microSD.

Una caratteristica importante del nuovo Galaxy M05 di Samsung, è la presenza di One UI Core 6.0. Quest’ultimo si basa su Android 14 come sistema operativo. A tal proposito Samsung garantisce 2 aggiornamenti principali e 4 anni di patch per la sicurezza dei dispositivi.

Il notch del dispositivo è a forma di goccia. È presente sulla parte superiore dello schermo, al centro. Al suo interno è presente un sensore anteriore da 8MP. Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore, invece, è costituito da un sensore da 50 MP. Ad accompagnarlo c’è un sensore di profondità da 2MP e un flash LED. Quest’ultimo è posizionato accanto ai sensori indicati. Infine, a completare l’assetto del nuovo dispositivo Galaxy c’è una batteria da 5000 mAh. Ciò insieme al supporto per la ricarica da 25W.

Al momento, il nuovo Samsung Galaxy M05 è disponibile per il mercato indiano. Lo smartphone è venduto nella colorazione Verde Menta. Per quanto riguarda il prezzo, invece, il Galaxy M05 viene venduto a 7999rupie indiane. Si tratta di una cifra pari a circa 95dollari.

Samsung non ha dichiarato nulla riguardo una possibile data di rilascio anche per il mercato occidentale. È ipotizzabile che il lancio arriverà nelle prossime settimane. Per averne la certezza sarà necessario aspettare le prossime dichiarazioni ufficiali di Samsung.