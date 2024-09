Iliad: la migliore offerta ha 250 GIGA in 5G, ecco qual è

Tra le aziende più attive ci sono sicuramente quelle rappresentate dai gestori virtuali, ma di certo i vecchi baluardi non possono lasciare passare altra acqua sotto i ponti. Prendendo in esame il caso di Iliad, durante gli ultimi anni sono stati tantissimi gli utenti ad aver ceduto alle avances degli altri gestori concorrenti ed è per questo motivo che ora il provider arrivato nel 2018 non può permettersi altri passi falsi. In realtà di errori Iliad non ne ha quasi mai fatti ed è per questo motivo che è arrivato quasi a 12 milioni di utenti attivi.

In questo momento la battaglia è con i gestori virtuali, i quali nella loro moltitudine stanno riuscendo a totalizzare numeri molto importanti. Ciò ha spinto Iliad a fare ancora meglio ed effettivamente si può vedere con tutte le offerte proposte negli ultimi mesi. Ad oggi siamo ai massimi storici: non era praticamente quasi mai capitato che il gestore disponesse di tre offerte straordinarie insieme sul suo sito ufficiale nell’area mobile.

Iliad batte la concorrenza e lo fa con una grande vittoria, ecco le solite offerte

Dopo aver portato a tutti la grande offerta nuova in queste ore, il gestore ha deciso di continuare a trattenere due offerte straordinarie. Ci sono quindi tre soluzioni disponibili sul sito ufficiale, tra le quali due appartengono alla stessa gamma che è quella delle Giga.

Andando per ordine di prezzo, la prima di cui discutere è sicuramente la Giga 120 che un tempo costava quasi 10 € e che invece oggi costa 7,99 € al mese per sempre. Al suo interno, esattamente come l’offerta che verrà dopo, include minuti ed SMS senza limiti. Per quanto riguarda Internet invece ci sono 120 giga in 4G.

A concludere il discorso ci pensa la promo regina del sito ufficiale di Iliad, ovvero la famosissima Giga 250. Al suo interno ci sono contenuti straordinari come 250 giga in 5G tutti i mesi. Il prezzo è di 11,99 €.