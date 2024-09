Google sta lavorando per migliorare l’esperienza dei suoi utenti sul proprio browser Chrome. A tal proposito, l’azienda di Mountain View ha introdotto una serie di novità relative all’organizzazione delle schede web. Il recente intervento riguarda sia i dispositivi iOS che quelli Android e permette agli utenti di creare dei gruppi di pagine collegate. I gruppi vengono sincronizzati tra i vari dispositivi che condividono lo stesso account Google. Ciò sembra essere solo l’inizio.

Su Google Chrome Canary, versione dedicata agli sviluppatori, per dispositivi Android è in arrivo una nuova funzione che permette di condividere i gruppi di schede. Inizialmente la funzionalità era già presente sul browser, ma era stata rimossa nel 2021. Ora invece sembra che l’azienda di Mountain View potrebbe aver deciso di riproporla anche se in una versione migliorata.

Nuova opzione di condivisione su Google Chrome

La nuova opzione permette agli utenti di condividere le schede con altri dispositivi. Per farlo bisogna selezionare il tasto “Condividi”, precedentemente denominato “Invita”. Il pulsante è stato spostano all’interno di una schermata dove inserire l’indirizzo email della persona con cui si vuole condividere il gruppo di schede creato su Google Chrome.

I contenuti condivisi sono identificati con una specifica icona. Gli utenti possono accedere ad una serie di opzioni che permettono loro di gestire i gruppi condivisi. Inoltre, si ha la possibilità di visualizzare le attività recenti.

Al momento la funzione non è ancora attiva. Se dovesse essere rilasciata nella versione stabile del browser fornirebbe agli utenti una serie di opzioni utili per poter condividere le proprie schede e modificarle insieme. Un’opzione particolarmente utile soprattutto in ambienti lavorativi. I colleghi non dovranno più condividere URL via email o tramite WhatsApp. Con un semplice sistema le schede verranno condivise in blocco, eliminando tanti passaggi consecutivi. Google non ha rilasciato ulteriori aggiornamenti sulla questione. Non resta che attendere per scoprire quando la nuova funzione per Google Chrome verrà resa disponibile a livello mondiale per tutti gli utenti.