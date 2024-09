Samsung ha annunciato un’importante novità che interesserà tutti i clienti Galaxy. A partire dal 25 settembre 2024, sarà indispensabile possedere un account-Samsung per poter accedere al Galaxy Store. Fino ad ora, era possibile scaricare e aggiornare le applicazioni del senza dover effettuare l’accesso con un profilo personale. Ma, con il nuovo aggiornamento, questa opzione non sarà più disponibile. La modifica sarà introdotta con la versione 6.6.13.10 dell’app Galaxy Store, che sta ancora raggiungendo gradualmente tutti gli utenti. Un altro cambiamento riguarda il fatto che per aggiornare le applicazioni, anche quelle che prima lo facevano in automatico, sarà necessario essere connessi all’account.

Implicazioni per gli utenti Samsung e futuro del Galaxy Store

Questa decisione di Samsung rientra in una strategia che, già da alcuni anni, spinge sempre più le persone a registrarsi e creare un profilo sul sistema. Il Galaxy Store, pur essendo meno utilizzato rispetto al Google PlayStore, è indispensabile per alcune app di proprietà Samsung, come il popolare Internet Browser. Seppur le app scaricate dal GooglePlay Store non saranno coinvolte in tutti questo, quelle che dipendono dal GalaxyStore per ricevere aggiornamenti potrebbero smettere di funzionare correttamente se non aggiornate. Pertanto, l’azienda consiglia di controllare quali applicazioni utilizzano e di prepararsi a creare un account per garantire il regolare funzionamento di queste ultime.

Questo nuovo requisito di accesso ha implicazioni importanti per l’esperienza d’uso degli smartphone Samsung. Anche coloro che non utilizzavano regolarmente il Galaxy Store, dovranno presto fare i conti con l’esigenza di un proprio profilo per gestire e aggiornare alcune piattaforme. Da considerare anche il fatto che, senza aggiornamenti, alcune app potrebbero interrompere il loro funzionamento. È ormai noto che l’ azienda sudcoreana, negli ultimi anni, abbia sempre più incentivato la creazione di account personali per consentire agli utenti di usufruire al meglio dei servizi offerti.

Insomma, in poche parole, l’account Samsung diventa uno strumento essenziale per sfruttare appieno i dispositivi Galaxy e i loro servizi.