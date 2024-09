Una delle promo recenti che aveva particolarmente attirato l’attenzione degli utenti di telefonia è Very 5,99 di Very Mobile. Inizialmente, l’offerta doveva essere disponibile fino ad inizio mese, ma ora l’operatore ha annunciato che la scadenza è stata posticipata. Gli utenti interessati hanno tempo fino al 30 settembre per attivare la nuova promo Very Mobile.

Sembra che la promozione sia riservata a determinati negozi specializzati. Inoltre, è disponibile anche in alcuni punti vendita selezionati come quelli presenti all’interno dei centri commerciali. Sarà possibile identificarli grazie alla presenza della locandina dedicata alla promo.

I dettagli dell’imperdibile promo di Very Mobile

Gli utenti possono accedere ogni mese a minuti ed SMS illimitati con 100GB per la connessione internet in 4G. Very Mobile mette a disposizione la possibilità di accedere all’opzione “Ricarica Automatica”. Con quest’ultima i Giga mensili passano da 100 a 150. Un vantaggio decisamente da non trascurare.

Inoltre, Very Mobile offre due mesi di ricarica omaggio. Al momento dell’attivazione, si procede con il pagamento del primo mese anticipato. In questo modo si ottengono il secondo e il terzo mese in regalo. L’accredito delle due mensilità viene erogato dall’operatore entro 48ore.

Possono accedere alla promozione Very tutti gli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero di telefono da altri operatori telefonici. Le opzioni sono varie e sono consultabile sul sito web ufficiale del gestore virtuale. L’attivazione è gratuita e gli utenti dovranno corrispondere solo il pagamento per la nuova SIM. Quest’ultimo è di 10 euro.

Considerando quanto detto, è evidente perché l’offerta di Very Mobile rappresenta un’occasione davvero imperdibile. Se non siete ancora convinti c’è un ulteriore fattore da tenere conto: il prezzo. L’offerta Very5,99 prevede un costo mensile di soli 5,99 euro. Inoltre, l’operatore assicura che il prezzo sarà lo stesso per sempre. Come anticipato l’offerta è disponibile entro il 30 settembre, salvo proroghe. Dunque, è importante procedere il prima possibile per non perdere tale occasione.