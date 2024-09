PosteMobile ha presentato una nuova promozione chiamata “Creami EXTRA WOW 150”, disponibile esclusivamente online fino al 30 settembre 2024. Questa offerta è rivolta ai nuovi clienti e include chiamate e messaggi illimitati verso tutti. Il pacchetto offre anche 150 GB di traffico dati in 4G+ con una velocità massima che può raggiungere i 300 Mbps. Il costo mensile è estremamente competitivo. Si tratta infatti di soli 6,99€ al mese. Così da renderla una delle tariffe più interessanti presenti nel mercato attuale.

PosteMobile: altri dettagli e copertura eccellente grazie alla rete Vodafone

Per attivare la promo è necessario pagare una quota di 10€ per la SIM e una ricarica iniziale di altri 10 euro, che copre il primo mese di servizio. Non ci sono costi nascosti o scatti alla risposta, con la tariffazione dei dati che si basa sui kilobyte realmente consumati. Gli utenti possono anche usufruire del servizio di hotspot per condividere la connessione internet senza dover affrontare alcuna spesa aggiuntiva.

PosteMobile offre i propri servizi attraverso la rete 4G+ di Vodafone. Garantisce, in questo modo, una copertura totale che raggiunge oltre il 99% della popolazione italiana. Ciò consente agli utenti di navigare a velocità elevate, che possono toccare i 300 Mbps in aree coperte dal 4G+, e i 150 Mbps nel caso del 4G. La velocità, però, può variare in base a diversi fattori. Come ad esempio la congestione della rete, la zona di copertura o il dispositivo utilizzato.

La CreamiEXTRA WOW 150 è ideale per chi utilizza il proprio smartphone per navigare spesso su internet o guardare contenuti in streaming. In più, PosteMobile offre servizi aggiuntivi come “Ti cerco” e “Richiama ora“, senza costi extra. Resta solo da ricordare di avere sempre credito sufficiente per il rinnovo, altrimenti verranno applicate tariffe standard per le chiamate e il traffico dati. Se volete prendere in considerazione altre proposte interessanti vi consigliamo di consultare il sito web dell’ operatore.