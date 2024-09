1Mobile lancia una nuova promozione dedicata ai nuovi clienti che passano da un altro operatore o attivano una nuova SIM. L’offerta nota come “Speed 5G 120”, mette a disposizione 120 GB di traffico dati in 5G, con il primo mese completamente gratuito. Questo incentivo è valido per coloro che effettuano la portabilità da qualsiasi altro gestore. Ma anche per chi decide di attivare un nuovo numero. A partire dal secondo mese, il costo sarà di 7,90€ mensili. In aggiunta ai dati, l’offerta comprende minuti illimitati verso tutti numeri nazionali e 50SMS inclusi.

Per chi attiva una nuova SIM senza portabilità, il costo di attivazione è di 7€. Mentre per effettuarr la portabilità il costo è di 5€. La navigazione avverrà su rete 5G, purché siano soddisfatti i requisiti tecnici necessari. In caso contrario, si potrà comunque navigare in 4G. Un altro vantaggio è la possibilità di monitorare il consumo dati, i rinnovi dell’offerta e il credito residuo tramite l’app dedicata o l’area riservata sul sito ufficiale di 1Mobile.

1Mobile: lmitazioni e condizioni della promozione

L’offerta Speed 5G 120 si rinnova automaticamente ad ogni mensilità e il traffico dati non utilizzato non è cumulabile con il mese successivo. In caso di superamento dei 120 GB. inclusi, è previsto un costo aggiuntivo di 0,50€ per ogni 100 MB consumati, con scatti anticipati di 100KB. In più, se si decide di cambiare operatore entro 180 giorni dall’attivazione, 1Mobile trattiene dal credito residuo eventuali bonus ricevuti.

Va notato che la navigazione è garantita solo su rete nazionale, con utilizzo degli APN forniti da 1Mobile. Alcuni dispositivi, come i telefoni Blackberry o modelli Brondi e Wiko, potrebbero riscontrare problemi di compatibilità. In questi casi, l’ operatore non si assume responsabilità per eventuali disservizi. Ad ogni modo si tratta di un’ offerta altamente competitiva per chi cerca una soluzione economica senza rinunciare ad un ampio traffico dati su rete 5G.