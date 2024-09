Vodafone: le offerte del momento costano 7 EURO, ecco giga in regalo

La nuove Silver di Vodafone sono ritornate per restare in alto nelle classifiche di gradimento e a quanto pare sono sempre di più gli utenti che le scelgono.

Questo denota due cose in particolare: la prima è che Vodafone sta tornando in tendenza visti i suoi prezzi molto concorrenziali, la seconda invece riguarda i numeri della concorrenza che sembrano essere molto alti.

Vodafone interviene sul mercato con due offerte già viste ma con prezzi straordinari, ecco le Silver

Secondo le ultime indiscrezioni, tanti gestori si stanno preparando a rinnovare il proprio parco promozionale fatto di offerte mobili di rilievo. A tal proposito diversi provider hanno preferito intervenire quanto prima mettendo a disposizione del pubblico delle offerte per offrirgli un rientro. Tra i migliori in assoluto non poteva che esserci Vodafone, un gestore famosissimo in tutta Europa e con un background colmo di successi.

Asserito tutto ciò, bisogna passare a quello che contengono le offerte Silver, le quali al momento sono due. Chi vuole risparmiare avendo il massimo, può partire già dalla prima soluzione, quella che ha un prezzo di 7,99 € al mese. Questa garantisce infatti la possibilità di effettuare chiamate senza limiti verso tutti, di inviare 200 SMS al mese e di navigare sul web con 100 giga in 4G.

Praticamente simile è la seconda offerta di Vodafone, quella che invece costa 9,99 € al mese. Al suo interno gli utenti trovano le stesse telefonate e gli stessi messaggi, ma con 150 giga in 4G.

Queste soluzioni sono davvero interessanti e inoltre godono di una promozione molto invitante: solo per i primi 30 giorni, tutti potranno pagarle 5 €. Oltre a questa possibilità, Vodafone garantisce anche l’opportunità di avere a disposizione mensilmente 50 giga in più. L’unico modo per poterli ottenere è quello di sottoscrivere il servizio che garantisce la ricarica automatica dal conto corrente, ovvero SmartPay. Questo è gratuito e non va pagato in più.