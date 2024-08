1Mobile lancia il servizio 5G: novità e vantaggi

1Mobile ha annunciato l’introduzione del servizio 5G, ora disponibile per i suoi clienti a soli 0,99€ al mese. Questa offerta consente di accedere alla rete5G. Essa garantisce un aumento significativo delle velocità di navigazione, che possono essere fino a dieci volte superiori rispetto al 4G. Il costo del servizio è ridotto grazie a una promozione speciale. La quale prevede il primo mese gratuito se attivata entro il 31 agosto 2024. Gli utenti interessati possono attivare il servizio 5G attraverso l’app mobile di 1Mobile, l’area riservata del sito web o inviando una stringa USSD specifica.

1Mobile: requisiti e disattivazione del 5G

Il servizio 5G di 1Mobile richiede una SIM di almeno 128K e un dispositivo compatibile con la rete. In più, è fondamentale trovarsi in una zona con una buona copertura per poter usufruire della velocità promessa. Entrambe le situazioni possono essere verificate sul sito web dell’operatore. È importante notare che il 5G non è compatibile con alcune promozioni specifiche. Come 1MobileXConnect, Giga200 e Giga Unlimited Reward. Se nonostante i tentativi di attivazione la nuova navigazione non funziona, potrebbe essere necessario attendere una maggiore estensione della copertura.

Per poter sfruttare appieno questa esperienza, come detto, è essenziale disporre di un dispositivo aggiornato e abilitato alla navigazione 5G. Bisogna anche assicurarsi che il software del loro smartphone sia aggiornato all’ultima versione disponibile. Se si riscontrano problemi nella visualizzazione dell’icona 5G, si consiglia di attivare e disattivare la modalità aereo o riavviare il dispositivo. In caso di difficoltà persistenti, potrebbe essere utile verificare se il problema è legato alla zona in cui ci si trova.

Il servizio può essere disattivato in qualsiasi momento attraverso l’app mobile. In più è importante ricordare che 1Mobile non è responsabile per eventuali problemi legati alla compatibilità o alla copertura. Dunque, in caso di mancato rispetto dei requisiti necessari per utilizzare il 5G, non sono previsti rimborsi.