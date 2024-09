La nuova serie di iPhone16Pro e iPhone 16 Pro Max è stata svelata da Apple e ha attirato subito l’attenzione per varie novità tecnologiche. Ma soprattutto per un dettaglio che ha fatto discutere, il peso. Rispetto alla serie precedente, i nuovi modelli risultano più pesanti. Nello specifico, l’iPhone16 Pro pesa 199 grammi, con un aumento di 12g rispetto ai 187 dell’iPhone15Pro. Anche il 16ProMax ha visto un leggero incremento. Passando da 221 a 227g, una differenza di 6g. Anche se può sembrare un cambiamento trascurabile, per alcune persone questa differenza si fa sentire. Soprattutto considerando che si tratta di dispositivi già relativamente pesanti.

Le nuove dimensioni degli iPhone 16: un compromesso necessario per migliori prestazioni

Il motivo di questo aumento è legato principalmente alle nuove dimensioni dei display. L’iPhone 16 Pro ora ha uno schermo da 6,3 pollici. Mentre il ProMax arriva a 6,9”. Oltre al display, anche altri componenti interni, come batterie più grandi e l’utilizzo di materiali specifici per migliorare la dissipazione del calore, hanno contribuito a tale aumento. Nonostante ciò, Apple sembra aver bilanciato il peso maggiore con cornici più sottili. Così da mantenere inalterato lo spessore del dispositivo rispetto agli iPhone15.

Questo cambiamento è però accompagnato da importanti miglioramenti tecnologici. Con display più grandi e batterie più capienti, i nuovi modelli 16Pro e Pro Max promettono migliori prestazioni. In particolare sul fronte dell’autonomia. In più, il passaggio a materiali più resistenti e una maggiore attenzione alla dissipazione del calore, rispondono alle critiche ricevute dalla serie precedente in cui alcuni utenti avevano lamentato problemi di surriscaldamento. Situazione che quindi ora sembra essere stata risolta.

Seppur questi miglioramenti possano sembrare un passo indietro in termini di portabilità, offrono però un’esperienza d’uso più fluida e potenziata. Insomma, è vero che vi è stato un aumento delle dimensioni ma ciò sembra combaciare con un miglioramento generale delle prestazioni dei prodotti Apple.