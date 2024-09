Se state cercando una nuova promozione da sottoscrivere sul vostro numero di telefono, un operatore che certamente non potete ignorare è rappresentato da ho. mobile, l’operatore italiano a tinte viola infatti garantisce da ormai tantissimi anni ottime soluzioni di telefonia mobile per offrire agli utenti tutto ciò di cui hanno bisogno venendo incontro anche alle loro esigenze economiche, il catalogo di offerte presentato dall’operatori infatti è sempre ricco di tantissime possibilità stratificate su fasce di prezzo Per permettere a chiunque di avere una promo all inclusive a un buon prezzo.

Ovviamente il punto di forza di questo operatore sono il prezzo è la possibilità di utilizzare la connettività 5G che è stata recentemente attivata per rendere il tutto decisamente più competitivo, sul sito ufficiale del provider sono apparse delle nuove promozioni pensate per accontentare tutti quanti, vediamo insieme che cosa è disponibile.

Tre super promo

Sul sito ufficiale del provider dunque è presente un banner con all’interno tre promozioni pensate per tutti gli utenti, la più economica parte da un prezzo di 6,99 € al mese e garantisce minuti ed SMS illimitati verso tutti con 150 GB di traffico dati in 4G, la seconda mantiene illimitati i minuti e gli SMS ma incrementa in giga a 200 a 8,99 euro al mese sempre in connettività 4G, per ultima abbiamo invece la più onerosa del gruppo che a 11,99 € al mese offre 250 GB di traffico dati in 5G con minuti ed SMS limitati anche in questo caso.

Ad accomunare tutte e tre le promozioni sta il fatto che è presente un costo di attivazione di 2,99 € in caso veniate da un operatore virtuale specifico o stiate attivando un nuovo numero, la Sim fisica o la eSIM sono incluse nel prezzo.

Nel caso foste interessati, vi basterà dunque recarvi sul sito ufficiale per cui procedere all’attivazione direttamente online con pochi click.