Oppo Enco Buds2 sono cuffiette auricolari di ottima qualità, che oggi gli utenti possono acquistare su Amazon con un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, se pensate infatti che basteranno 19 euro, per vedersele consegnare direttamente presso la propria abitazione.

Il prodotto, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, è perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo, sia esso Android o iOS, poco cambia, infatti sarà possibile fruire alla perfezione di ogni singola funzione, così da avere la certezza di poterne godere appieno, a prescindere da tutto il resto. La connessione avviene sfruttando il bluetooth 5.2, con riduzione del rumore in chiamata, riuscendo in questo modo ad isolare perfettamente la voce dell’utente dall’ambiente circostante.

Oppo Enco Buds2: uno sconto inedito su Amazon

Oppo Enco Buds2 sono disponibili ad un prezzo quasi mai visto prima d’ora in Italia, infatti la promozione di questi giorni disponibile su Amazon, abbassa di molto la spesa di 49 euro prevista in origine, mettendo a disposizione uno sconto del 60%, così da poter arrivare a spendere solamente 19,99 euro. Collegatevi subito qui per effettuare l’ordine.

Il sistema di controllo è completamente touch, infatti si affida ad un’area di sensibilità posta direttamente sulle piccole stanghette, così da facilitare di molto la vita del consumatore durante le fasi di utilizzo. La batteria riesce a garantire una buonissima usabilità quotidiana, raggiungendo nello specifico anche 28 ore consecutive, sempre mantenendo audio nitido e dettaglio, con possibilità di affidarsi anche al gaming mode, soluzione che porta ad una lieve riduzione della latenza. Il prodotto può essere acquistato in due colorazioni differenti, anche se non vi assicuriamo che il prezzo di vendita resti invariato, poiché potrebbe cambiare in relazione al colore stesso a vostra disposizione.