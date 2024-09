Oppo A79 rappresenta la migliore soluzione per gli utenti che sono alla ricerca di un buon smartphone, ma non vogliono spendere più di 200 euro, infatti in questi giorni la promozione attivata da Amazon ne abbassa notevolmente la spesa finale da sostenere, fino a raggiungere un livello quasi mai visto prima d’ora.

Il prodotto ha un display da 6,72 pollici di diagonale, che presenta risoluzione FullHD+, sebbene a tutti gli effetti sia un IPS LCD con refresh rate che può raggiungere anche i 90Hz di refresh rate, godendo in questo modo di una fluidità superiore al normale. La batteria da 5000mAh è un componente più che sufficiente per soddisfare le esigenze dei consumatori, offrendo una autonomia capace di estendersi per lunghe giornate di utilizzo continuativo.

Oppo A79: la promozione di oggi su Amazon

Una promozione davvero inaspettata vi attende su Amazon, in questi giorni infatti il prodotto di cui vi stiamo parlando nell’articolo risulta essere fortemente scontato rispetto al listino di oltre 200 euro, in quanto la spesa finale che l’utente si ritrova a dover sostenere sarà di soli 169,99 euro. Per l’ordine vi potete collegare qui.

La versione che oggi vi ritrovate a poter acquistare prevede la presenza di 4GB di RAM con 128GB di memoria interna, che fortunatamente sono comunque espandibili tramite microSD, fino ad un massimo di 1TB. Il prodotto prevede anche l’espansione della RAM, in modo completamente virtuale, fino ad un massimo di 8GB di RAM complessivi. All’interno della confezione, in netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere altrove, possiamo trovare anche il supporto Auto, ovvero un piccolo accessorio da collegare direttamente alle bocchette dell’aria, per avere comunque la certezza di godere della massima stabilità in fase di utilizzo.