In caso foste interessati a sottoscrivere un nuovo promozione telefonica ovviamente dovete prestare attenzione a un catalogo di offerte davvero vastissimo messo a disposizione da tutti i provider telefonici italiani che ogni mese si impegnano a garantire a tutti gli utenti possibilità variegate pensate ovviamente per massimizzare i profitti e conquistare la fetta più grossa del mercato.

Le possibilità sono davvero ampie e scegliere in modo preciso e adeguato e indispensabile per trovare la promozione più adatta alle nostre esigenze e alle nostre possibilità economiche, ovviamente le parole chiavi sono SMS, giga e minuti, i quali vengono offerti in abbondanza a prezzi diversi in base ai vari quantitativi.

Se state cercando una nuova promozione da sottoscrivere sul vostro numero di telefono indubbiamente un operatore da prendere in considerazione è Kena Mobile, l’operatore vestito di giallo ha recentemente messo online una nuova promozione pensata per il ritorno a scuola, vediamo insieme di cosa si tratta.

La promo online

come potete leggere dal banner ufficiale presente sul sito di Kena Mobile, la promo garantisce a 6,99 € al mese, minuti illimitati e 200 SMS verso tutti insieme a 130 giga di traffico dati in 4G che aumentano a 230 se si attiva la ricarica automatica, a fare la differenza però sono i bonus inclusi nella promozione.

Nel dettaglio gli utenti che sottoscrivono la seguente promozione avranno diritto a 10 € di buono su Amazon, che verrà inviato ai clienti dopo il primo mese di rinnovo della promo il quale tra l’altro sarà completamente gratuito offerto dall’operatore, come se non bastasse il costo di attivazione è completamente gratuito, un elemento in più che rende la promo decisamente accattivante.

Se dunque siete interessati vi basterà andare sul sito ufficiale di Kena per attivare la promo direttamente online e ricevere tutti i bonus descritti sopra, nulla di difficile bastano pochi semplici click per attivare il tutto.