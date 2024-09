Dreame L40 Ultra non è un classico robot aspirapolvere, ma uno dei prodotti più completi e funzionali dell’intero mercato, infatti integra anche funzione di lavapavimenti, oltre che presentare un design estremamente accattivante ed elegante, capace di differenziarlo dalla massa, elevandolo verso un nuovo livello qualitativo.

La potenza di aspirazione di 11000 Pa è una delle più alte, ciò lo porta ad essere perfettamente adatto anche per le famiglie con animali al seguito, oltretutto la tanta tecnologia inserita al suo interno risulta essere fondamentale per riuscire comunque a garantire un livello di pulizia che pochi altri prodotti possono raggiungere, come il lavaggio a 65 gradi, per disinfettare il pavimento e rimuovere con facilità anche le macchie più ostinate.

Dreame L40 Ultra: la promozione da non credere

Il prezzo di vendita di questo ottimo prodotto è comunque elevato, dovete appunto considerare essere stato lanciato nel corso delle ultime settimane, per questo già ci stupiamo essere in promozione di soli 100 euro sul listino di 1199 euro. In altre parole, gli utenti che vorranno effettuare l’acquisto dovranno investire 1099 euro, sempre con garanzia di 2 anni e consegna a domicilio da parte di Amazon. L’acquisto è completabile al seguente link.

All’interno della confezione, come avrete potuto intendere, è presente una comoda stazione di svuotamento, utilissima per rendere automatiche la maggior parte delle operazioni, come appunto lo svuotamento del cassetto della polvere, oppure il lavaggio dei panni, che ricordiamo essere integrati direttamente nella parte posteriore del robot aspirapolvere stesso. Senza elencarvi la tantissima tecnologia a vostra disposizione, vi possiamo più che altro parlare del braccio estensibile dello stesso robot, il che permette di allungare il mocio e la spazzola laterale, per raggiungere anche le aree più nascoste delle vostre abitazion.