In questi giorni su Amazon è stata attivata una interessante promozione che va a toccare l’aspirapolvere senza fili di casa Rowenta, stiamo parlando della Rowenta X-Pert 6.60, una delle migliori in circolazione per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, infatti oggi costa meno di 120 euro.

Il dispositivo in questione è caratterizzato da una buona potenza di aspirazione, anche se il suo punto di forza è chiaramente la possibilità di raggiungere praticamente una qualsiasi superficie, proprio data la snellezza del corpo motore, il che facilita indiscutibilmente la pulizia sotto tavolini o mobili bassi. L’autonomia è anch’essa soddisfacente, infatti può raggiungere fino a 45 minuti di utilizzo continuativo, approfittando anche della presenza della luce LED presente direttamente sulla spazzola principale.

Rowenta X-Pert 6.60: l’aspirapolvere wireless super economica

La promozione attivata in questi giorni su Amazon prevede l’acquisto del Rowenta X-Pert 6.60, un aspirapolvere wireless che ha un prezzo decisamente ridicolo, pari a soli 119,99 euro, in confronto ad un listino che, a conti fatti, si aggira attorno ai 200 euro. Il modello in offerta, nel caso in cui non lo sapeste o ricordaste, è l’RH6838, lo potete comprare a questo link.

Il prodotto ha un peso complessivo di 2,4kg, può essere facilmente utilizzata su una qualsiasi superficie, integra un motore da 100W con velocità regolabili da parte del consumatore stesso. Uno dei suoi più grandi pregi è la cosiddetta posizione stop&go, infatti l’aspirapolvere riesce a stare senza problemi in piedi da sola, senza necessità di doverla appoggiare per terra. La batteria è completamente removibile, affinché eventualmente l’utente provveda da acquistarne una secondaria per cambiarla a piacimento. All’interno della confezione è possibile trovare una serie di accessori completamente dedicati, che includono anche una spazzola per pulire i letti/divani, una bocchetta piatta e due spazzole per pulire le superfici delicate.