CoopVoce: la EVO 200 è incredibile e costa pochissimo

I provider virtuali hanno raccolto sempre più consensi giungendo fino alla cima delle classifiche di gradimento. Gli utenti sanno di poter contare su di loro per risparmiare e avere offerte che durano per sempre allo stesso prezzo senza mai cambiare. In questo momento poche realtà riescono ad avere il benestare dei più conservatori e tra queste non poteva che esserci anche CoopVoce. Il gestore virtuale sta riuscendo sempre più ad aumentare la sua cerchia di utenti, con il merito che va attribuito alle solite offerte mobili.

Per battere tutti gli altri e Iliad c’è stato bisogno di un rientro importante ogni mese, anche se questa volta CoopVoce sembra aver fatto bingo. Ripristinando la sua vecchia EVO 200, il provider è riuscito a mettere in piedi un piccolo impero di utenti rientranti. Chi aveva abbandonato il gestore è infatti tornato sui suoi passi quando ha saputo che c’era questa promo in offerta. Basta infatti andare sul sito ufficiale per scoprire tutte le informazioni del caso avendo a disposizione anche vari strumenti.

CoopVoce: continuano ad arrivare le migliori offerte ma vince sempre la famosa EVO 200

CoopVoce permette di avere ogni giorno il meglio e lo fa soprattutto con le offerte che provengono dal passato. Per chi non se ne fosse accorto già da qualche giorno sul sito ufficiale c’è un’offerta vista anche l’anno scorso, ovvero la famosa EVO 200. Al suo interno gli utenti possono trovare mensilmente quello che serve per un prezzo straordinario, ovvero solo 7,90 € mensili per sempre.

Questa soluzione internamente vanta dunque ciò che occorre, con i minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 1000 messaggi verso tutti e 200 giga in rete 4G per navigare.

Tutto ciò non esclude una promozione attualmente disponibile, ovvero quella che garantisce la possibilità di non pagare né il primo mese, né il costo di attivazione. Questa vale solo ed esclusivamente per coloro che scelgono la promo entro il 2 ottobre 2024.