TIM affonda Iliad con le POWER: si arriva fino a 300 GIGA in 5G

Come ogni gestore che si rispetti, il mese di settembre è cominciato alla grande anche per TIM. L’azienda italiana ormai non ha più timore della concorrenza in quanto i suoi prezzi si sono riusciti ad adeguare anche a quelli dei provider virtuali e di Iliad. Tale metamorfosi era necessaria, soprattutto per questo gestore che veniva dato da molti per morto.

In questo caso con tre offerte molto simili tra loro TIM riesce a sovvertire ogni pronostico e a mettersi in gioco per garantire a tutti la possibilità di rientrare o di scegliere un’offerta piena di qualità, quantità e convenienza. Sarà davvero difficile riuscire a fare meglio ed è proprio questo su cui il gestore italiano gioca: battere la concorrenza in un territorio dove TIM domina.

TIM: nuove offerte da prendere al volo, le Power dominano ancora e partono da 6,99 € al mese

C’è da sottolineare la presenza ancora una volta di quella Power Special, soluzione mobile che con un prezzo mensile che equivale a soli 9,99 €, permette di avere 300 giga in 5G. Ovviamente non sono solo questi i contenuti, siccome ci sono anche i minuti senza limiti e 200 SMS. Parlando poi della Iron, i contenuti sono praticamente uguali per messaggi e minuti ma c’è una differenza: ci sono 150 giga in 4G e c’è un prezzo di soli 6,99 € al mese.

Lo stesso concetto va attribuito all’ultima soluzione di TIM, la Power Supreme Easy. Questa costa 7,99 € ogni mese e permette di avere 200 giga in 4G con gli stessi minuti e messaggi.

Ovviamente ci sono dei presupposti su cui queste offerte si basano e il primo è il gestore di provenienza. Chi vuole una delle tre offerte illustrate da TIM deve assolutamente provenire da Iliad o da uno dei molteplici gestori virtuali presenti sul territorio. Da ricordare anche che il primo mese costerà praticamente 0 €. La scelta sta agli utenti.