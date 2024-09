CoopVoce, ufficiale la EVO 200: costa solo 7 EURO al mese

Moltissimi utenti hanno scoperto le nuove offerte di tutti i gestori che hanno intrapreso una campagna estiva. Effettivamente riuscire a decidere è stato veramente complicato soprattutto alla luce di quello che ogni soluzione garantisce mensilmente. Tutte molto simili tra loro ma soprattutto competitive, le promozioni mobili hanno dato il via ad una sorta di valzer, con gli utenti che stanno passando da un operatore all’altro in maniera molto rapida. Secondo le ultime informazioni pervenute, la campagna autunnale sarà piena di opportunità anche se questa volta bisogna concentrarsi sul presente. Al momento sembra che i gestori più importanti siano quelli virtuali, ed è proprio per questo motivo che ci sono stati tanti cambi. Tra i gestori di quest’ambito che detengono lo scettro, non poteva che esserci anche CoopVoce con le sue straordinarie offerte EVO.

CoopVoce: nuove offerte top ma la migliore è la EVO 200, eccola qui

Da buon gestore virtuale, CoopVoce non può che fare della sua arma principale la convenienza mista alla quantità dei contenuti. Ciò non implica che non ci sia qualità, aspetto che molti utenti infatti venerano. La nuova EVO 200 è ora disponibile con tutto incluso per un prezzo mensile di soli 7,90 €. Quello che c’è al suo interno è ciò che occorre a tutti, ovvero minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 200 giga in 4G.

Le varie offerte che propongono i gestori virtuali spesso non cambiano prezzo ed è il caso di quelle di CoopVoce. La nuova EVO 200 ha chiaramente un termine di scadenza ma poco conta: il prezzo che gli utenti bloccheranno scegliendola adesso, varrà per sempre. Ovviamente non ci sono limiti in quanto chiunque può scegliere questa nuova soluzione mobile dal sito ufficiale, senza precludere l’accesso a chi proviene da alcuni gestori. In più bisogna ricordare che scegliendo l’offerta entro il 2 ottobre, il primo mese sarà totalmente gratis.